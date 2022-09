Bonnie Ross fundadora do estúdio de Halo Infinite declara que está saindo da 343 Industries

Agora há pouco por meio de suas redes sociais, a Bonnie Ross, fundadora e chefe da 343 Industries, revelou oficialmente que infelizmente está saindo do estúdio e existe um motivo por trás disso.

De acordo com a declaração feita no Twitter, ela decidiu deixar o estúdio devido a um problema médico de sua família. Ela também agradece a todos na comunidade Halo pelo apoio durante esses anos.

“Embora eu esperasse ficar com Halo até lançarmos a próxima atualização, estou informando que deixarei o 343 e atenderei a um problema médico da família. Estou incrivelmente orgulhosa do trabalho que todos na 343 Industries fizeram com o Halo Infinite, Master Chief Collection, série de televisão Halo e muito mais.

Foi uma honra servir ao lado da equipe nos últimos 15 anos e fazer parte de um universo que amo. Obrigada a todos na comunidade Halo pelo apoio. O futuro de Halo é brilhante. Mal posso esperar para todos vocês experimentarem o que temos reservado e torcer ao lado de vocês, como fãs, no Halo World Championship em outubro!”