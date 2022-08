Borussia Dortmund estreia no Alemão com vitória sobre o Leverkusen; veja

O Borussia Dortmund estreou no Campeonato Alemão com o pé direito. Neste sábado, pela primeira rodada do torneio, os Aurinegros venceram o Bayer Leverkusen por 1 a 0, em casa.

Os anfitriões abriram o placar logo aos 10 minutos do primeiro tempo. Marco Reus pegou o rebote após boa defesa de Lukas Hradecky e só teve o trabalho de cutucar para o fundo da meta.

Na etapa final, o atacante quase fez mais um. Após boa jogada individual de Malen, Reus chegou batendo de primeira para intervenção a queima roupa de Lukas Hradecky. Do outro lado, os visitantes responderam aos 17. Patrik Schick foi acionado na área e desviou para a defesa de Kobel.

Nos acréscimos, ainda deu tempo de Lukas Hradecky ser expulso após pegar a bola com a mão fora da área. Na cobrança, Reus acabou isolando. O tento perdido, no entanto, não fez falta, já que a partida acabou instantes depois.

Com o resultado, o Borussia Dortmund se junta a Bayern de Munique, Freiburg, Union Berlin, Borussia Monchengladbach e Mainz com três pontos.

Confira outros resultados deste sábado pelo Campeonato Alemão:

Augsburg 0 x 4 Freiburg

B. Monchengladbach 3 x 1 Hoffenheim

Bochum 1 x 2 Mainz

Union Berlin 3 x 1 Hertha Berlin

Wolfsburg 2 x 2 Werder Bremen