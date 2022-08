Borussia Dortmund vence o Freiburg e conquista mais uma vitória no Alemão

Nesta sexta-feira (12/8), Freiburg e Borussia Dortmund abriram a segunda rodada do Campeonato Alemão, no Europa Park Station. Jogando fora de casa, o Dortmund saiu atrás, mas conseguiu a virada na reta final do segundo tempo e venceu o Freiburg por 3 a 1.

Com duas vitórias no torneio, a equipe de Edin Terzic ocupa a liderança do torneio com seis pontos conquistados. Do outro lado, com três pontos, conquistados na estreia, o Freiburg está em terceiro lugar.

Agora, as equipes voltam a campo no sábado, dia 20 de agosto, para disputar a terceira rodada do torneio. O Freiburg visita o Stuttgart, às 10h30 (de Brasília), enquanto o Borussia Dortmund recebe o Werder Bremen, no mesmo horário.

O duelo entre Freiburg e Borussia Dortmund

O Dortmund arriscou o primeiro chute ao gol com Donyel Malen. Ele arriscou da entrada da área, mas mandou fraco e o goleiro fez a defesa tranquila. Aos 22 minutos, Anthony Modeste, contratado recentemente pelo Dortmund, chutou rasteiro com perigo para o gol de Mark Flekken. Na sequência, o Freiburg respondeu com um chute na trave de Sallai. Os mandantes abriram o marcados aos 35 minutos com Gregoritsch, de cabeça.

Na segunda etapa, buscando o empate, o Dortmund teve algumas dificuldades para levar perigo ao gol do Freiburg. Por volta dos 25 minutos, Gregortisch novamente recebeu dentro da área, mas desperdiçou a chance de ampliar. Os visitantes igualaram o placar aos 32 com Jamie, que mandou fraco para o gol, mas contou com falha do goleiro.

Nos minutos finais, o Dortmund pressionou e conseguiu a virada aos 39. Moukoko dominou na área finalizou para balançar a rede. Aos 43, Wolf fez o terceiro para decretar mais uma vitória do Borussia Dortmund pelo Alemão.