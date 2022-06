Botafogo arranca vitória sobre o Internacional no Brasileiro

O Botafogo arrancou uma vitória de 3 a 2 sobre o Internacional, neste domingo (19) no estádio Beira Rio, e assumiu a 7ª posição da Série A do Campeonato Brasileiro com 18 pontos. Já o Colorado ficou na 5ª posição da classificação, com 21 pontos, com o revés.

FOSTE HERÓI EM CADA JOGO! 🔥🖤 HERÓICO, Botafogo vira com um a menos no Beira-Rio e conquista GRANDE vitória! Vinícius Lopes, Erison e Hugo marcaram. FOOOOOGOOOO! 🚀⭐️ pic.twitter.com/IbhMXdrp8j — Botafogo F.R. (@Botafogo) June 19, 2022

A equipe de Porto Alegre abriu o placar logo aos 8 minutos, em gol em cobrança de pênalti de Edenilson. Vale ressaltar que, no momento da marcação da penalidade (que foi muito contestada), o zagueiro Philipe Sampaio acabou expulso. Com um homem a mais, o Colorado conseguiu ampliar cinco minutos depois, com Fabricio Bustos. Porém, aos 18 minutos Vinicius Lopes aproveitou bola que sobrou após bate e rebate para descontar.

Mesmo com um homem a menos, o Botafogo continuou tentando, e a insistência foi premiada aos 13 minutos da etapa final, quando Erison marcou de cabeça. Mas o lance de maior emoção saiu nos acréscimos, quando, após rápido contra-ataque, Hugo marcou o gol da virada. O ponto negativo foi a briga generalizada que começou após o apito final.

Vitória do Dragão

Uma equipe que venceu em casa neste domingo foi o Atlético-GO, que bateu o Juventude por 3 a 1 no estádio Antônio Accioly. Com o resultado, construído com gols de Léo Pereira, Wellington Rato e Airton, o Dragão chegou à 12ª posição com 16 pontos. Já a equipe gaúcha permaneceu com 10 pontos, caindo para a lanterna.

VIRADA DO DRAGÃO! Com gols de Airton, Wellington Rato e Léo Pereira o Dragão virou o jogo pra cima do Juventude. 3 a 1 e salto importante na tabela! VAMOOOOSSSS! 🇹🇹⚽⚽⚽ #DRAGÃO #ACGxJUV pic.twitter.com/QUxnps05bV — Atlético Goianiense (@ACGOficial) June 19, 2022

Adeus última posição

Quem deixou a última posição da classificação foi o Fortaleza, que bateu o América-MG por 1 a 0 no estádio do Castelão com gol de Yago Pikachu. A vitória fez o Tricolor do Pici subir uma posição, ficando na vice-lanterna com 10 pontos. Já o Coelho é o 16º colocado com 15 pontos.