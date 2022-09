Botafogo quer encerrar jejum no Brasileiro contra embalado Fortaleza

Sem vencer há cinco jogos pelo Campeonato Brasileiro, o Botafogo terá pela frente, neste domingo (4), o melhor clube do segundo turno da competição. Embalado por cinco vitórias consecutivas, todas sem sofrer gols, o Fortaleza deixou a zona de rebaixamento para trás e pode até encerrar a 25ª rodada na metade de cima da tabela.A bola rola na Arena Castelão, na capital cearense, a partir das 16h (horário de Brasília), com transmissão, ao vivo, da Rádio Nacional. A narração é de André Luiz Mendes, com comentários de Waldir Luiz, reportagem de Maurício Costa e plantão de Wagner Gomes.

MAIS DE 52 MIL TORCEDORES CONFIRMADOS! ✅ Domingo teremos casa cheia para empurrar o Laion em busca da vitória! VAMOOOOOOS! 🦁#FortalezaEC #Brasileirão pic.twitter.com/GCavXGSck8 — Fortaleza Esporte Clube 🦁 (@FortalezaEC) September 2, 2022

A expectativa é de casa cheia, com mais de 52 mil ingressos vendidos por antecipação. O Leão do Pici soma 30 pontos e iniciou a rodada na 12ª posição. A boa fase da equipe coincide, ironicamente, com as quedas nas oitavas de final da Libertadores e nas quartas de final da Copa do Brasil. Nos nove jogos após a eliminação no torneio sul-americano, os cearenses obtiveram dois terços dos pontos, tendo feito apenas dez pontos nas 15 partidas anteriores, quando disputava as competições simultâneas.

O Glorioso, com três pontos a menos, além do jejum recente de vitórias, ganhou somente uma vez nos últimos dez jogos, com seis derrotas e três empates na sequência. Foram apenas cinco gols marcados e 12 sofridos no período, sendo que a equipe passou dessas sete partidas em branco no placar. O Alvinegro começou o fim de semana em 14º, com dois pontos de vantagem para a zona de rebaixamento.

O cenário é bem diferente de quando os times se enfrentaram no primeiro turno, no Rio de Janeiro. Em maio, pela sexta rodada, o Botafogo venceu por 3 a 1, com gols do lateral Daniel Borges, do volante Patrick de Paula e do atacante Erison – negociado recentemente com o Estoril (Portugal). O resultado no estádio Nilton Santos, na ocasião, colocou o Glorioso no G4 do Brasileirão. O Fortaleza, que balançou as redes com o atacante Moisés, estava na lanterna.

Domingo é dia de voltar a campo pelo Brasileirão! 🔥 #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/nxJEmhNj88 — Botafogo F.R. (@Botafogo) September 2, 2022

O atacante Valentín Depietri, que se recupera de um estiramento no músculo anterior da coxa direita, é o único desfalque certo no Tricolor. O zagueiro Bryan Ceballos foi liberado pelo departamento médico após cumprir o protocolo de volta aos gramados por conta de um choque de cabeça, ficando à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda. O meia Lucas Crispim, que vinha em transição depois de tratar um desconforto muscular na coxa, é dúvida.

O Fortaleza deve ir a campo com: Fernando Miguel; Emanuel Brítez, Marcelo Benevenuto e Titi; Juninho Capixaba; Lucas Sasha e Ronald; Romarinho, Moisés e Thiago Galhardo; Robson.

O Botafogo pode ter novidade no setor ofensivo, com a possível estreia de Tiquinho Soares. O atacante, que chegou ao Glorioso vindo do Olympiakos (Grécia) com uma lesão na perna direita, foi integrado aos treinos com o restante do elenco durante a semana. O Alvinegro, porém, segue com desfalques por lesão ou em transição, como Daniel Borges, o zagueiro Joel Carli, o volante Breno, o meia Kayque e os atacantes Gustavo Sauer e Matheus Nascimento. A nova baixa é o lateral Renzo Saravia, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

A provável escalação do técnico Luís Castro terá: Gatito Fernández; Rafael, Adryelson, Víctor Cuesta e Marçal, Tchê Tchê, Eduardo e Lucas Fernandes; Victor Sá, Jeffinho e Júnior Santos (Tiquinho Soares).