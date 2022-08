Botafogo sai na frente mas cede a empate do Ceará no Brasileirão

Botafogo e Ceará entraram no gramado do Estádio Nilton Santos empatados na tabela da Série A do Campeonato Brasileiro e saíram da mesma forma. Na partida que abriu a 21ª rodada da competição, as equipes ficaram no 1 a 1, com um gol em cada tempo. Diante de mais de 21 mil presentes, Victor Cuesta marcou para os donos da casa e Mendoza igualou. Com o resultado, ambas as equipes têm 25 pontos, mas o Botafogo está duas posições à frente, em 12º, por ter duas vitórias a mais (sete contra cinco). O Goiás, com a mesma pontuação e um jogo por fazer na rodada, está no meio dos dois.

Tudo igual no duelo em preto e branco entre @Botafogo e @CearaSC! Um gol e um ponto… pic.twitter.com/xUSk9BZE9W — Brasileirão Assaí (@Brasileirao) August 6, 2022

A partida começou da melhor maneira possível para o Glorioso. O placar foi aberto logo aos oito minutos: Lucas Fernandes cobrou falta pela direita e o argentino Victor Cuesta desviou de leve com a cabeça para marcar. Cuesta retornou de lesão justamente neste sábado (6). Ele não atuava desde o dia 10 de julho, na derrota para o Cuiabá, quando sofreu uma fratura na face, lesão que o fez jogar usando uma máscara diante do Ceará.

Com a vantagem no placar, o Botafogo passou a administrar o duelo e deixar que o time nordestino assumisse o controle das ações. Na primeira etapa, o Vozão não encontrou grandes oportunidades, mas a sorte mudou logo no início da segunda etapa.

Aos três minutos, Vina cobrou escanteio da direita, Eduardo, do Botafogo, raspou com a cabeça e acabou deixando a bola à feição para que Mendoza, na pequena área, desviasse de cabeça para o gol defendido por Gatito Fernández. Tudo igual: 1 a 1.

Daí em diante, as duas equipes, que não fazem grande campanha no Brasileirão, se revezaram em busca do gol de vitória, porém sem sucesso.

O Botafogo agora entra em campo no próximo sábado (13), pela 22ª rodada, contra o Atlético-GO, novamente no Nilton Santos. Já o Ceará tem uma semana recheada de confrontos importantes. Na quarta (10), busca a classificação no duelo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana, jogando em casa contra o São Paulo – perdeu por 1 a 0 no jogo de ida). No domingo (14), faz clássico contra o Fortaleza, pelo Brasileirão. Ambos os duelos serão no Castelão, na capital cearense.

América-MG bate Juventude e segue subindo na tabela

O América-MG estendeu a boa fase no Campeonato Brasileiro e alcançou a terceira vitória consecutiva ao derrotar o Juventude, em Caxias do Sul, por 1 a 0. O gol da partida foi marcado logo no começo, aos sete minutos. Lucas Kal recuperou a bola na intermediária e chutou de fora da área. O goleiro Pegorari não conseguiu segurar a bola e Pedrinho balançou as redes no rebote.

O Coelho, que venceu Atlético-GO e Avaí nas rodadas anteriores, foi a 27 pontos, momentaneamente na nona posição. O Juventude segue na lanterna, com 16 pontos.

Na próxima jornada, a equipe gaúcha vai ao Mato Grosso encarar o Cuiabá, no sábado (13). No dia seguinte, o América-MG recebe o Santos no Estádio Independência, em Belo Horizonte.