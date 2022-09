Botafogo vence Coritiba em casa e dorme em 10º lugar no Brasileirão

Neste sábado (17), os pouco mais de 15 mil torcedores presentes viram um primeiro tempo morno, apenas um pouco mais quente do que a gélida noite no Rio de Janeiro. Júnior Santos foi responsável pelo lance de maior perigo. Ele fez boa jogada individual pela direita e chutou de perna esquerda. O goleiro Gabriel desviou e depois a bola acertou a trave. No rebote, Jeffinho finalizou para fora.

Na segunda etapa, o jogo esquentou bastante. Antes dos dez minutos, o Coxa criou duas boas oportunidades, primeiro em chute de Alef Manga e posteriormente em finalização de Fabrício Daniel, mas Gatito espalmou ambas.

O Botafogo, por sua vez, acertou duas bolas na trave num intervalo de três minutos. Aos nove minutos, Júnior Santos, novamente, finalizou cruzado, de direita e parou na trave. Aos doze, a cabeçada de Victor Sá encontrou o mesmo destino.

Na reta final, quando a torcida já estava mais do que impaciente com outra noite sem gols, o Botafogo encontrou a vitória em dois lances praticamente consecutivos. Aos 29, Marçal cobrou falta na área e Victor Cuesta apareceu na primeira trave para completar de cabeça e abrir o placar, enfim encerrando o jejum botafoguense.

Aos 32, Eduardo se aproveitou de trapalhada de Luciano Castán, roubou a bola e avançou até a área. Lá, percebeu a chegada de Tiquinho Soares e apenas rolou para o atacante marcar seu primeiro gol pelo Botafogo.

A vitória por 2 a 0 representa o terceiro jogo sem derrota do Alvinegro, que agora respira um pouco mais aliviado com a distância para o Z-4 ampliada para seis pontos. O próximo duelo da equipe carioca é contra o Goiás, fora de casa, apenas no dia 28. Na mesma data, o Coritiba recebe o Ceará no Couto Pereira.