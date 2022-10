Bothanic: projeto inspirado na natureza reunirá vários artistas

“Um jardim de novas histórias”. É com esse mote que nasce o Bothanic – projeto assinado pelas produtoras Funn, Medley e Verri & Verri. O complexo de entretenimento, que abre as portas no Setor de Clubes Sul, às margens do Lago Paranoá, inaugura oficialmente no dia 22 de outubro e só encerra em 2023.

“Desde o incêndio do nosso último projeto, vivemos um dilema: reviver uma história que terminou em fogo ou criar uma nova história que celebre o amor? Apesar da resposta parecer óbvia, levamos muitas semanas para entender o propósito que aquela situação queria nos revelar. E assim, deixamos o fogo levar tudo do nosso antigo projeto para a chegada do Bothanic, um jardim de novas histórias”, compartilha um dos sócios, Hugo Andrade.

“Das cinzas, vem o renascimento. O nome Bothanic representa a força da mãe natureza na forma de plantas e flores, mas, principalmente, de esperança e boas energias, tudo que esperamos deste novo projeto”, completa Carlos Constantino.

Criado para proporcionar experiências ecléticas para toda a família, a operação será dividida em três espaços: a Orquídea Arena – a arena de shows e festas, O Girassol Day Club e o Florah Gastrobar – o restaurante e bar autoral. Além da presença da marca carioca de hambúrguer: T.T. Burger.

O Bothanic receberá programações culturais aos fins de semana, incluindo shows, festas e happy hours, além de experiências de lifestyle, como yoga e workshops. No dia 22, a inauguração fica por conta da label Holomagic, apresentação baseada na sincronia de áudio, vídeo e muita holografia. Quem também está confirmada no line-up do dia 22 é a DJ residente do Scorpios Club, na Grécia, Malin Linnea.

A lista de atrações musicais também inclui Atitude 67, Banda Eva, Bell Marques, Belo, Dubdogz, Durval, Fancy Inc, Fica Comigo, Israel & Rodolffo, Make U Sweat, Matheus Fonseca, Mochakk, Os Locos, Ownboss, PK, Raí Saia Rodada, Saulo, Thiago Martins, Thiaguinho e muito mais. “O line-up vai ser eclético e contará com outros nomes. Vamos reunir muita gente bacana e colocar Brasília para se divertir. Afinal, é o que nós sabemos fazer de melhor”, afirma Rodrigo Verri.

A cenografia do Bothanic será construída com estruturas sustentáveis, carregando referências de flores e paisagismo, como o próprio nome do projeto indica. A ideia é que a natureza esteja presente de ponta a ponta na experiência do público.

“A proposta do complexo é entregar uma experiência imersiva e sensorial com a natureza, além de apresentar uma forma de diversão consciente em total integração com plantas, árvores e flores”, comenta Pedro Caetano. “Nós entendemos que diferentes espaços possibilitam a união de perfis de públicos diferentes. Tudo que propomos para o Bothanic aponta para uma reflexão: pessoas e natureza precisam estar juntos.”

Antes de ser sobre entretenimento, para a FUNN, Medley e Verri & Verri, o Bothanic é sobre renovação. Como eventos e gastronomia já fazem parte das atividades habituais das demais marcas da holding, neste projeto, a ideia é ir além e navegar na subjetividade e no autoconhecimento, propondo divertimento, mas sem deixar de lado a apreciação à natureza e suas belezas.

Serviço – O Bothanic

Local: Setor de Clubes Sul

Inauguração: 22 de outubro

Faça parte da nossa comunidade floral: @obothanic

