Bottas lidera primeiro treino para o GP da França

Publicado em 18 de jun de 2021 e atualizado às 08:07

Valtteri Bottas liderou o primeiro treino livre válido pelo Grande Prêmio da França de Fórmula 1. O finlandês marcou 1:33.448s para ser o mais rápido da sessão, seguido por seu companheiro de equipe na Mercedes Lewis Hamilton, garantindo a dobradinha para a equipe alemã no começo das atividades da F1 em Paul Ricard.

A Red Bull ficou logo atrás, com Max Verstappen em terceiro e Sergio Perez em quarto. Enquanto Bottas teve problemas no início da sessão depois de danificar seu W12 em uma zebra alta da pista, Verstappen também reclamou de problemas com o RB16B.

Já Perez teve um dia mais tranquilo e foi o quarto colocado usando os compostos duros, ao contrário dos primeiros colocados que estavam com os pneus macios.

Confira o resultado final do primeiro treino para o GP da França de F1:

1) Valtteri Bottas (Mercedes) 1’33.448

2) Lewis Hamilton (Mercedes) 1’33.783

3) Max Verstappen (Red Bull/Honda) 1’33.880

4) Sergio Pérez (Red Bull/Honda) 1’34.193

5) Esteban Ocon (Alpine/Renault) 1’34.329

6) Daniel Ricciardo (McLaren/Mercedes) 1’34.644

7) Fernando Alonso (Alpine/Renault) 1’34.693

8) Pierre Gasly (AlphaTauri/Honda) 1’34.699

9) Lando Norris (McLaren/Mercedes) 1’34.707

10) Yuki Tsunoda (AlphaTauri/Honda) 1’34.847

11) Charles Leclerc (Ferrari) 1’34.950

12) A.Giovinazzi (Alfa Romeo/Ferrari) 1’35.116

13) Kimi Räikkönen (Alfa Romeo/Ferrari) 1’35.135

14) Lance Stroll (Aston Martin/Mercedes) 1’35.275

15) Sebastian Vettel (Aston Martin/Mercedes) 1’35.289

16) Carlos Sainz Jr. (Ferrari) 1’35.342

17) Nicholas Latifi (Williams/Mercedes) 1’35.612

18) Nikita Mazepin (Haas/Ferrari) 1’36.651

19) Mick Schumacher (Haas/Ferrari) 1’37.329

20) Roy Nissany (Williams/Mercedes) 1’37.881

