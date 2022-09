Boy, nova do The Killers, é número 1 na Billboard há cinco semanas

“That’s just growin’ up. Untouched”, diz a letra de Boy, o mais recente lançamento do The Killers. O trecho que se traduz como “isso está apenas crescendo, intocado” reflete a realidade da canção, que segue como número 1 da Alternative Airplay da Billboard há cinco semanas.

A música conquistou o topo da lista pouco mais de três semanas após o lançamento e quebrou o recorde conquistado por Mr. Brightside, que ainda é considerado um dos principais sucessos do grupo quase 20 anos depois do lançamento. Só no Spotify, Boy já teve mais de 7,1 milhões de streams. Além disso, no YouTube, o vídeo oficial da canção teve mais de 1,2 milhão de visualizações. O sucesso tem sido comemorado pela banda, que usou uma rede social para agradecer aos fãs por ouvirem o hit.

Boy vem depois de um hiato de um ano de inéditas do grupo comandado por Brandon Flowers, mas estava pronta há algum tempo. O vocalista revelou que a composição é de antes do lançamento do disco Pressure Machine (2021) e serviu como impulso para escrever a faixa. Além disso, contou que a letra carrega uma mensagem para os filhos dele.

“Eu tenho um filho que se aproxima da idade que eu tinha naquela época da minha vida. Com Boy, quero dizer a mim mesmo – e aos meus filhos – para não pensar demais. E procurar as ‘flechas brancas’ em suas vidas. Para mim, as flechas brancas agora são minha esposa, filhos, minhas músicas e o palco”, considera Brandon.

Show em Brasília Ícone do indie rock, a banda norte-americana The Killers desembarca em Brasília para supershow em 14 de novembro – véspera do feriado da Proclamação da República –, na Arena BRB Mané Garrincha. Além de reinserir a cidade na rota das apresentações internacionais e celebrar a primeira vez do grupo na cidade, o espetáculo marca a estreia do Metrópoles Music, vertente de entretenimento do grupo.

A vinda do The Killers, uma das bandas mais aclamadas da atualidade, rompe um hiato de quase três anos sem shows internacionais em Brasília. O grupo promete espetáculo com grandes hits, a exemplo do hino atemporal Mr. Brightside e outros sucessos, como Somebody Told Me, Human e When You Were Young.

Os ingressos já estão à venda no site Eventim para clientes BRB e estarão disponíveis para o público geral a partir de sexta-feira (30/9). Serão cinco áreas com entradas de diferentes valores: cadeira superior (R$ 120), pista (R$ 280), cadeira inferior (R$ 320), hospitality (R$ 400) e pista vip (R$ 440). Valores referentes à meia-entrada.

