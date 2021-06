BR-101 | Buracos em rodovia entre Itabela e Eunápolis causam riscos para os motoristas

Destaque



Publicado em 22 de jun de 2021 e atualizado às 22:30

Os buracos na rodovia BR-101, entre os municípios de Itabela e Eunápolis, vêm causando prejuízos e colocando a vida de motoristas em risco.

Nos últimos dias inúmeras vítimas relataram seus casos nas redes sociais na tentativa de alertar os motoristas sobre os perigos e chamar a atenção das autoridades responsáveis pela manutenção do trecho.

Os motoristas que trafegam por trechos próximos ao Povoado de Montinho, precisam redobrar a atenção para evitar acidentes nas grandes crateras que se encontram abertas dos dois lados da via.

De acordo com o empresário e acadêmico da Facisa Claudionor Ferreira que teve seu carro danificado na última semana quando saiu de Guaratinga com destino a Itamaraju e teve 3 pneus de seu veículo estourados. “Está cada vez mais perigoso transitar nessa rodovia, principalmente no período da noite, graças a Deus só tive perda material. Tem muitos buracos na via e os motoristas devem ficar em alerta para que vidas não sejam perdidas”, declarou.