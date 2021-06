BR-101 | Carreta sofre acidente e trânsito fica lento

Destaque



Publicado em 19 de jun de 2021 e atualizado às 23:18

Um acidente envolvendo um veículo de carga foi registrado durante a tarde deste sábado (19), na rodovia BR-101.

Uma carreta que transportava produtos automobilístico, envolveu num acidente entre os municípios de Itamaraju e Teixeira de Freitas, nas proximidades do Rio do Sul, localidade, onde inúmeros acidentes já foram flagrados.

Parte da carga desprendeu e numa curva promoveu o incidente.

Apesar dos danos, não houve registro de graves feridos.

As autoridades foram notificadas e equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), estiveram no local realizando o registro da ocorrência, além de orientar no fluxo da via.

Um emprega de guinchos realizou a remoção do veículo. O trânsito no local ficou lento e a polícia orientou as condutores para redobrar a atenção na localidade.