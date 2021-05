BR-101 | Cegonheira tomba e destrói vários carros na rodovia entre Itamaraju e Teixeira

Um acidente de trânsito foi registrado durante a tarde desde domingo (09), “Dia das Mães”, na rodovia BR-101, na região do município de Itamaraju.

De acordo com informações, uma carreta tipo cegonha acabou tombando às margens da rodovia entre os municípios de Itamaraju e Teixeira de Freitas em um trecho próximo a Café Norte Agrícola, onde a carga acabou despencando numa ribanceira.Vários carros que eram transportados pela carreta terminaram destruídos.

O trânsito ficou lento e pessoas que passavam pelo local, notificaram o Posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), mas não houve registro de vítimas com ferimentos graves.

Uma empresa de Guincho foi acionada e deverá realizar a remoção do veículos nas próximas horas. A PRF deve proceder com o registro e segue investigando as causas do acidente.