BR-101 | Ocupantes de veículo sofrem acidente, após saírem de velório

Um grave acidente foi registrado por uma internauta do portal Itamaraju Notícias, num trecho da rodovia BR-101, durante está terça-feira (06).

Ocupantes de um veículo de passeio modelo FIAT Grand SIENA de cor prata e placa OYI-0J79, licenciado em Guarapari (ES), ficaram feridos após o carro perder o controle e despencar numa ribanceira as margens da BR-101, entre Teixeira de Freitas e o distrito de Itabatã (pertencente ao município de Mucuri).

Os feridos retornavam de Itamaraju, onde haviam participado de um velório no bairro Liberdade e destinavam para o estado capixaba.

Pessoas que transitavam pela rodovia, notificaram o SAMU 192 e Polícia Rodovia Federal, o resgate de 5 ocupantes foi realizado com auxílio de outros condutores.

As imagens foram enviadas pela internauta, através da ferramenta Whatsapp do Itamaraju Notícias, as vítimas foram encaminhadas para unidade hospitalar. Um boletim de ocorrência foi realizado e as causadas do acidente deverão ser investigadas.