BR-101 | PRF e PMBA prendem quadrilha especializada em roubo de veículos de carga

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em ação conjunta com a Polícia Militar da Bahia (PMBA) prendeu quatro homens, com idade entre 24 a 54 anos, que praticavam furtos/roubos a veículos de carga. O flagrante aconteceu na noite deste sábado (03) na BR 101, em Mucuri, no extremo sul baiano.

Os PRFs receberam a informação de que dois caminhões furtados, no estado do Espírito Santo, estavam estacionados no pátio de um posto de combustível. Os policiais de imediato deslocaram e com o auxílio de uma equipe da PMBA procederam a abordagem aos veículos suspeitos.

Em consulta detalhada, confirmaram que os caminhões Ford/Cargo e Volvo tratavam-se dos veículos com ocorrência de crime.

Dando continuidade às diligências, os policiais conseguiram localizar e prender dois membros da quadrilha que estavam escondidos em um terceiro caminhão que funcionava como ‘batedor’. Os outros dois foram interceptados em uma Hilux que também realizava o serviço de ‘batedor’ dos veículos furtados.

Diante dos fatos, os veículos, os objetos e os quatro envolvidos, foram apresentados a autoridade policial de plantão da Delegacia de Polícia Civil de Teixeira de Freitas para formalização do auto de prisão em flagrante e demais procedimentos cabíveis.

Para informações, denúncias, comunicação de crimes e acidentes a PRF dispõe do número de emergência 191. A ligação é gratuita e atende 24 horas em qualquer parte do País.

Por | PRF