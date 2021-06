BR-101 | PRF flagra motorista sem cinto e descobre que veículo era clonado

Um flagrante de infração de trânsito custou caro para um motorista que trafegava na manhã desta quarta-feira (09), no Km 880 da BR 101, em Teixeira de Freitas, no extremo sul baiano. Ao abordarem o veículo, policiais rodoviários federais descobriram que o carro possuía ‘queixa’ de crime.

O procedimento de fiscalização de trânsito, motivado pelo flagrante da falta do uso de cinto de segurança, resultou em prisão para o motorista de um Honda/HR-V, por crime de receptação (art. 180 CP). O excessivo nervosismo do homem de 47 anos despertou atenção dos policiais que, em fiscalização detalhada, encontraram sinais de adulterações nos elementos de identificação do carro.

A equipe também desconfiou que o CRLV entregue pelo motorista apresentava sinais de falsificação.

Após a análise minuciosa descobriram que o carro circulava com placas clonadas, pois, o original possuía ocorrência de furto, registrada em abril/2019, na cidade de Belo Horizonte (MG).

Questionado, o condutor relatou que pegou o automóvel emprestado para participar de um evento na cidade de Vitória (ES) e desconhecia às irregularidades apresentadas.

O infrator e o veículo recuperado foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para formalização do flagrante e demais procedimentos cabíveis.

Por | PRF