Bracell Bahia lança programa de estágio com vagas em diversas áreas

Estudantes do 5º semestre em diante já podem se inscrever no Programa de Estágio da Bracell Bahia. São 11 vagas para as áreas de direito, administração, engenharias química, florestal, ambiental, elétrica, de produção e afins, biologia e comunicação. Os candidatos não precisam ter experiência na área e devem morar em Salvador, Camaçari e Alagoinhas. As inscrições podem ser feitas por meio do site do IEL: https://ielbahia.com.br/vagas-e-cadastro.

Os selecionados contarão com benefícios como bolsa auxílio de R$ 1.344, vale-transporte, plano de saúde e alimentação. Realizado em parceria com o Instituto Euvaldo Lodi (IEL), o programa terá duração de 2 anos, com 30 horas semanais de atividade, das 7h30 às 13h30, durante cinco dias por semana.

Após a conclusão do estágio, existe a possibilidade de efetivação do profissional como colaborador da companhia – que faz parte do grupo RGE, que gerencia empresas com operações globais de manufatura baseadas em recursos naturais.

Letiane Reis, consultora de RH da Bracell, informa que não há idade máxima para os interessados em se inscrever. “O programa está aberto para oportunizar a todos os universitários. Porém, para os estagiários da área industrial, a idade mínima permitida é de 18 anos, e para a florestal, a partir de 16 anos”, pontua ela, informando que há vagas afirmativas.

Segundo a consultora, os estagiários contarão com mentoria de profissionais da empresa, que é uma das maiores produtoras de celulose solúvel e celulose especial no mundo, e deverão desenvolver algum projeto específico sobre a área de atuação. Para mais informações, acesse: https://mailchi.mp/bracell/estagio.

Veja quais são os setores com vagas abertas:

Bracell Industrial – Camaçari

• Laboratório

• Manutenção

• Suprimentos

• Financeiro

• Jurídico

• Comunicação

Bracell Florestal – Alagoinhas e região

• Meio Ambiente e Certificações

• Planejamento Florestal

• Pesquisa & Desenvolvimento (Melhoramento genético)

• Manejo Florestal

• Viveiro

Sobre a Bracell

A empresa, que faz parte do grupo Royal Golden Eagle (RGE), é uma das maiores produtoras de celulose solúvel e celulose especial no mundo, com duas operações principais no Brasil – em Camaçari (BA) e em Lençóis Paulista (SP). As atividades e modelos de gestão adotados pela companhia estão totalmente comprometidos com o uso sustentável dos recursos naturais, com o objetivo de criar valor para a comunidade, o país, o clima, o cliente e a empresa, de forma permanente.

Sobre a RGE

A RGE Pte Ltd gerencia um grupo de empresas com operações globais de manufatura baseadas em recursos naturais. As atividades vão desde o desenvolvimento e a colheita de recursos sustentáveis, até a criação de diversos produtos com valor agregado para o mercado global. O compromisso do grupo RGE com o desenvolvimento sustentável é a base de suas operações. Todos os esforços estão voltados para o que é bom para a comunidade, bom para o país, bom para o clima, bom para o cliente e bom para a empresa. A RGE foi fundada em 1973 e seus ativos atualmente ultrapassam US$ 25 bilhões. Com mais de 60.000 funcionários, o grupo tem operações na Indonésia, China, Brasil, Espanha e Canadá, e continua expandido para envolver novos mercados e comunidades. www.rgei.com.