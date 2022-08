Brad Pitt comparou filho com Angelina Jolie aos autores do massacre de Columbine

O ator Brad Pitt teria comparado um de seus filhos com Angelina Jolie aos autores do massacre de Columbine. A comparação foi feita durante uma briga do casal em setembro de 2016, dias antes do início do processo de divórcio. A informação está em um relatório obtido pelo Daily Mail. Segundo o documento, Pitt disse à Angelina que um de seus filhos “parece com a p**** de um moleque de Columbine” e que ele estaria “arruinando a família”. Jolie também disse que o ator discutiu e trocou agressões com ela e com Maddox, filho mais velho do casal, chegando a entregar fotos de seu cotovelo machucado para as autoridades. Após investigações, o FBI concluiu que não houve nenhuma agressão contra os jovens, inocentando Pitt. O massacre de Columbine aconteceu no dia 20 de abril de 1999, quando Eric Harris e Dylan Klebold invadiram a Columbine High School, nos Estados Unidos e mataram 12 alunos e um professor. Eles também deixaram 21 pessoas feridas e se suicidaram após o ataque.