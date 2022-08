Brad Pitt teria jogado cerveja em Angelina Jolie durante briga em avião, diz site

O ator Brad Pitt, 58, teria jogado cerveja em sua ex-mulher, a atriz Angelina Jolie, 47, durante uma briga dentro de um avião em 2016. No suposto conflito,que aconteceu enquanto a família ia da França para os Estados Unidos, a atriz alegou que Pitt agrediu ela, seus filhos e que teria agarrado-a pelos ombros e sacudido enquanto gritava. De acordo com o site Radar Online, os detalhes do caso foram revelados após um documento do FBI cnfirmar que Jolie abriu um processo em abril. Originalmente, o nome da atriz não aparecia, sendo substituído por um psdeudônimo. Como o processo ficou disponível para o público, o nome da atriz apareceu nas identificações. Segundo Jolie, Pitt estava bebendo no momento da discussão e que, após sacudi-lá, disse que ela estava prejudicando a família. A briga teria continuado após os dois deixarem o avião, com Jolie dizendo nos documentos que Pitt retomou a briga em outro lugar. Ela afirmou que sofreu ferimentos e chegou a entregar uma foto do cotovelo machucado para comprovar suas acusações. O ator, por sua vez, nega condutas inadequadas contra ex-companheira.