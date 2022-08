Braga busca empate contra Sporting na estreia no Campeonato Português

Pela primeira rodada do Campeonato Português, o Braga recebeu o Sporting, na tarde deste domingo, e buscou o empate por 3 a 3, em jogo disputado no Estádio Municipal de Braga. Com o resultado, as equipes somaram um ponto cada uma, ficando na quinta e na sexta posição, respectivamente.

Os gols foram marcados por Pedro Pereira e Nuno Santos, para o Sporting, e Simon Banza e Niakaté, para os donos da casa, no primeiro tempo. Já partindo para o fim do duelo, aos 37 minutos do segundo tempo, Edwards ia dando a vitória ao Sporting, quando Abel Ruiz, que tinha acabado de entrar, sacramentou o empate.