Bragantino empata com Vélez Sarsfield e vê grupo embolado na Libertadores

O Red Bull Bragantino levou um susto nesta quinta-feira. Em partida pela Libertadores, com a possibilidade de tranquilizar a disputa pela classificação para o mata-mata, o Massa Bruta saiu atrás diante do Vélez Sarsfield, mas conseguiu buscar o empate por 1 a 1 já nos minutos finais da partida.

Com o resultado, o Bragantino mantém a vice-liderança do Grupo C, mas perde a chance de se distanciar do terceiro e do quarto colocado. Com cinco pontos, o Massa Bruta fica disntante do líder Estudiantes, com 10 pontos, e apenas um ponto à frente do Nacional-URU.

O Vélez fecha a chave com somente dois pontos, mas a distância para os brasileiros pode ser tirada em apenas uma rodada. Assim, o grupo fica bem equilibrado na disputa pela segunda vaga para o mata-mata, enquanto os líderes tem boa vantagem.

O Red Bull Bragantino volta a campo no domingo, às 18h (de Brasília), quando recebe o Corinthians pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, em duelo que vale a liderança da competição.

O JOGO

Logo no começo do jogo, o Vélez Sarsfield abriu o placar. Aos 13 minutos, após bela troca de passes, Orellano colocou a bola na medida para Lucas Pratto, dento da área. O atacante limpou o goleiro Cleiton e bateu para o fundo das redes para colocar os argentinos na frente.

O Bragantino tentou responder, mas as melhores chances seguiram com os visitantes. Aos 25 minutos, Ollerano invadiu a área e bateu para o gol, mas Cleiton fez a defesa. Aos 30 o atacante voltou a levar perigo em chute de fora da área e viu a bola passar perto da meta adversária.

Nos minutos finais, o Massa Bruta chegou a arriscar em finalizações de fora da área com Ytalo e Hyoran, mas não assustaram muito o Vélez. Com isso, o primeiro tempo acabou com os argentinos na frente.

Logo no começo da segunda etapa, Cleiton salvou o Bragantino duas vezes. Após cruzamento na área, Janson cabeceou com perigo e o goleiro defendeu. No rebote, Soñora bateu à queima-roupa e mais uma vez Cleiton apareceu para impedir o que seria o segundo gol do Vélez.

Atrás no placar, o Massa Bruta se soltou e buscou o ataque. Respondendo aos pedidos da torcida, o assistente Cláudio Maldonado promoveu a entrada de Artur. O time passou a criar mais.

Já nos minutos finais, aos 39, após lançamento na área, Andrés Hurtado chegou batendo e pegou com força, cruzado, para o fundo das redes. Tudo igual no Nabi Abi Chedid.

Os últimos lances contaram com chances para os dois lados e o jogo ficou quente. Já nos acréscimos, os dois times trocaram empurrões após falta em Cleiton, mas a situação logo se tranquilizou. As redes não voltaram a balançar e, assim, o jogo terminou empatado em 1 a 1.

RB BRAGANTINO 1 x 1 VÉLEZ SARSFIELD

RED BULL BRAGANTINO

Cleiton; Ramon, Renan, Léo Ortiz e Aderlan (Andrés Hurtado); Lucas Evangelista (Jan Hurtado), Eric Ramires e Hyoran (Jadsom); Helinho (Bruno Tubarão), Ytalo e Sorriso (Artur)

Técnico: Cláudio Maldonado (Assistente)

VÉLEZ SARSFIELD

Lucas Hoyos; Tomás Guidara, Matías de los Santos, Valentín Gómez e Francisco Ortega; Máximo Perrone (Brizuela), Joel Soñora, Garayalde e Orellano; Janson e Lucas Pratto

Técnico: Julio Vaccari

Local: Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Data: 05 de maio de 2022, quinta-feira

Árbitro: Jhon Ospina (COL)

Assistentes: Dionisio Ruiz (COL) e Jhon A. Lenon (COL)

Cartões amarelos: Helinho, Artur e Léo Ortiz (BGT) Valentín Gómez e Hoyos (VEL)

GOLS: Lucas Pratto, aos 13min do 1ºT; Andrés Hurtado, aos 39min do 2ºT