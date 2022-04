Bragantino perde para Estudiantes e sofre primeira derrota na Libertadores

Nesta terça-feira, o Red Bull Bragantino sofreu sua primeira derrota na Libertadores. Diante da equipe do Estudiantes, em mais um jogo fora de casa, pela terceira rodada do Grupo C, a equipe paulista perdeu por 2 a 0 com gols de Agustín Rogel e do ex-Corinthians Mauro Boselli.

Com essa derrota, a equipe de Maurício Barbieri perdeu a oportunidade de ocupar a liderança do grupo e agora soma quatro pontos, ocupando a segunda posição. Enquanto isso, o clube argentino tem sete pontos e assume a ponta do grupo.

O Red Bull Bragantino entra em campo novamente no sábado para enfrenta o Ceará pela quarta rodada do Brasileirão, O duelo acontece às 16h30 (de Brasília), no Castelão. Já o Estudiantes enfrenta o Aldosivi na sexta-feira, às 19h pelo Campeonato Argentino. O JOGO

No início do primeiro tempo, Gustavo Del Prete teve boa oportunidade pelo Estudiantes, que assustou o goleiro Cleiton. Ele recebeu na área em boa posição, mas mandou por cima do gol. O Bragantino segurou a pressão inicial dos argentinos e conseguiu chegar com Sorriso e Hurtado, mas sem muito perigo. Aos 20 minutos, o Estudiantes criou novamente com Del Prete, pelo lado de direito, e o camisa 10 finalizou de dentro da área, mas a bola bateu na rede pelo lado de fora.

Em seguida, os brasileiros deram a resposta com Ytalo, que arriscou de fora e mandou ao lado da meta do goleiro argentino. Minutos depois, o camisa 20 do Bragantino disputou a bola com Andújar, mas o juiz assinalou falta do brasileiro.

Aos 34, o Estudiantes ficou muito perto de abrir o placar. Em cobrança de escanteio, Matías Pellegrini mandou na área e Del Prete apareceu novamente para cabecear e viu Cleiton defender. No rebote, Agustín Rogel mandou na trave.

Os argentinos voltaram para a segunda etapa tentando pressionar. Aos nove minutos, o Estudiantes abriu o placar com Rogel. Del Prete mandou na área, o zagueiro apareceu na área e cabeceou ao fundo do gol. Minutos depois, Boselli ampliou. O camisa 17 recebeu de Díaz, viu o goleiro adiantado marcou um golaço aos 14. O Bragantino tentou reagir com Ytalo, que finalizou com perigo, mas a zaga afastou. Nos acréscimos, Alerrandro encontrou espaço e chutou ao gol para defesa de Andújar.

ESTUDIANTES 2 x 0 RED BULL BRAGANTINO

ESTUDIANTES

Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Agustín Rogel, Fabián Noguera e Emmanuel Más; Jorge Rodríguez, Fernando Zuqui (Bautista Kociubinski) e Matías Pellegrini (Díaz); Manuel Castro (Jorge Morel), Gustavo Del Prete (Franco Zapiola) e Mauro Boselli (Alan Marinelli)

Técnico: Ricardo Zielinski

RED BULL BRAGANTINO

Cleiton; Andrés Hurtado, Léo Ortiz, Renan e Luan Cândido (Alerrandro); Eric Ramires e Jadsom (Lucas Evangelista); Hyoran (Ramon) e Helinho; Ytalo e Sorriso (Carlos Eduardo)

Técnico: Maurício Barbieri

Local: Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata (ARG)

Data: 26 de abril de 2022, terça-feira

Árbitro: Kevin Ortega (PER)

Assistentes: Michael Orúe e Jesús Sanchez (PER)

Cartões amarelos: Luan Cândido (RB Bragantino), Leonardo Godoy (Estudiantes) e Franco Zapiola), Ytalo e Helinho (Red Bull Bragantino)

GOLS: Agustín Rogel, aos 9, e Boselli, aos 14min do 2°T