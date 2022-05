Bragantino perde para o Nacional e está eliminado da Copa Libertadores

A campanha do Red Bull Bragantino em sua primeira Libertadores chegou ao fim. Nesta terça-feira, a equipe foi derrotada pelo Nacional-URU, em Montevideo, por 3 a 0. Desta forma, a equipe fica pelo caminho ainda na primeira fase da competição.

Além da eliminação, a equipe termina amargando a lanterna do grupo C, com cinco pontos. O líder da chave foi o Estudiantes, que, ao lado do Vélez Sarsfield, segundo colocado, se classificou às oitavas de final.

Agora, o Red Bull Bragantino volta a focar no Campeonato Brasileiro. A equipe, 13ª colocada, terá pela frente o Goiás, fora de casa, às 16h30 (de Brasília) deste sábado, pela abertura da oitava rodada.

O JOGO Por mais que tivesse mais posse de bola, o Bragantino era inefetivo no ataque e pagou o preço. A postura da equipe da casa foi de se fechar na defesa e explorar contra-ataques. Assim, o primeiro tempo terminou em 2 a 0 para o Nacional.

O placar foi inaugurado aos 9 minutos de bola rolando. Zabala recebeu aberto pelo lado esquerdo e cruzou para a área. O goleiro Cleiton se atirou na bola tentando afastar, mas jogou nos pés de Trezza, que mandou às redes.

Mais tarde na primeira etapa, aos 30 minutos, o Nacional recuperou a bola no campo de defesa e puxou o contra-ataque. Carballo deu boa bola para Zabala, para, em mais uma assistência, desta vez servir Cándido, que, no meio da área, marcou.

No segundo tempo, o Nacional, mesmo em situação confortável, conseguiu marcar o terceiro. Aos 37 minutos, Lucas Evangelista tocou com a mão dentro da grande área e o juiz marcou o pênalti. Na cobrança, Fagúndez não perdoou.

NACIONAL 3 X 0 RED BULL BRAGANTINO

NACIONAL

Sergio Rochet; Lozano (José Rodríguez), Léo Coelho, Nicolás Marichal e Camilo Cándido (Christian Almeida); Yonathan Rodríguez, Carballo, Alfonso Trezza e Zabala (Otormín); Alex Castro (Fagúndez) e Emmanuel Gigliotti (Ignacio Ramírez)

Técnico: Pablo Repetto

BRAGANTINO

Cleiton; Hurtado, Léo Ortiz, Natan (Jan Hurtado) e Ramon; Praxedes, Jadsom (Alerrandro) e Eric Ramires (Lucas Evangelista); Artur, Ytalo (Miguel) e Helinho

Técnico: Maurício Barbieri

Local: Estádio Gran Parque Central, em Montevidéu (URU)

Data: 24 de maio de 2022, terça-feira

Árbitro: Wilmar Roldán (COL)

Assistentes: Alexander Guzman e Wilmar Navarro (COL)

Cartões amarelos: Lozano, Fagúndez e Cándido (Nacional); Praxedes, Miguel, Natan e Helinho





GOLS: Trezza, aos 9min do 1ºT; Cándido, aos 30, e Fagúndez, aos 38min do 2T