Brasil conquista Torneio Internacional da França de fustal

O Brasil conquistou o Torneio Internacional da França de fustal após derrotar a França por 3 a 2, nesta quarta-feira (6) no Palais des Sports, em Toulon. A campanha da seleção brasileira foi perfeita na competição, com 100% de aproveitamento. Antes de superar os donos da casa, a equipe comandada pelo técnico Maquinhos Xavier bateu a Eslovênia.

VITÓRIA! Seleção Brasileira de Futsal terminou participação no Torneio Internacional com triunfo sobre a França, por 3 a 2. No total foram dois jogos e duas vitórias! ⚽🇧🇷 Fotos: Thais Magalhães / CBF pic.twitter.com/nPeRn3qJZe — CBF Futebol (@CBF_Futebol) April 6, 2022

Na partida desta quarta, o Brasil abriu o placar com menos de um minuto, com Arthur aproveitando sobra de bola após chute de longa distância de Marcênio. O empate dos franceses veio apenas no início da segunda etapa com Menendez após cobrança de escanteio.

Porém, a sete minutos para o fim do confronto Guilhermão fez ótima jogada de pivô e deixou Arthur em ótima condição para pegar forte de canhota para desempatar. Quatro minutos depois o Brasil encaminhou a vitória com Marlon, após boa trama de Rocha. No finalzinho a França ainda descontou com o goleiro-linha Mouhoudine, mas o triunfo final foi mesmo da seleção brasileira.