Brasil é campeão geral do Pan-Americano de Taekwondo

O Brasil garantiu o título geral do Campeonato Pan-Americano de Taekwondo, disputado em Punta Cana (República Dominicana), e que chegou ao fim nesta quarta-feira (4). A seleção brasileira conquistou ao todo 13 medalhas (seis ouros, três pratas e quatro bronzes), cumprindo a sua melhor campanha na história da competição.

“Coroamos esta bela campanha com 13 medalhas e a melhor campanha da história do Brasil nesta competição. Gostaria de parabenizar a todos os atletas e membros da comissão técnica que trabalharam arduamente”, declarou o chefe de equipe e diretor-técnico da Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTKD), Henrique Precioso.

As seis medalhas douradas do Brasil na competição ficaram com Milena Titoneli (categoria até 67 kg), Edival Marques (até 74 kg), Gabriel Fabre (até 63 kg), Caroline Gomes (até 62 kg), Icaro Miguel (até 87 kg) e Paulo Melo (até 54 kg).