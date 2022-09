Brasil é número 1 em Grand Prix Paralímpico de Atletismo em Marrocos

Brasil termina na liderança do quadro de medalhas do Grand Prix de atletismo paralímpico em Marrakech: https://t.co/iqpP5Un9u4#LoteriasCaixa#Braskem pic.twitter.com/fr8gDlP9CQ — Comitê Paralímpico Brasileiro (@cpboficial) September 17, 2022

O destaque do dia derradeiro ficou por conta de Lorena Spoladore, campeã no salto em distância classe T11 (para atletas com deficiência visual). Ela saltou 4,48m e conquistou o terceiro pódio nesta edição, junto ao ouro nos 200 metros e à prata nos 100.

Já Thiago Paulino, da classe F57 (para cadeirantes), conquistou a prata no lançamento de disco, com 46,02m. Ele já havia sido ouro no arremesso de peso na sexta (16).

Ao longo dos três dias, diversos atletas brasileiros, que já tinham conquistado resultados expressivos nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, no ano passado, voltaram a se sobressair. Uma destas atletas foi Beth Gomes, da classe F52 (para cadeirantes), medalhista de ouro no lançamento de disco no Japão e que no Marrocos registrou o novo recorde paralímpico mundial no arremesso de peso.