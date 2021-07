Brasil é o país com o maior gasto público com campanhas e partidos

Política



Publicado em 17 de jul de 2021 e atualizado às 20:07

Foto: Priscila Melo / Bahia Notícias

O Brasil é o país com o maior gasto anual de dinheiro público com campanhas eleitorais e partidos em um ranking com 26 países. A comparação é feita pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa) e considera o orçamento dos fundos eleitoral e partidário.

A lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), aprovada no Congresso Nacional em 15 de julho autorizou a elevação do Fundo Eleitoral para R$ 5,7 bilhões. O novo valor faria o gasto com as eleições e os partidos políticos subir de US$ 446 milhões anuais para US$ 789 milhões anuais, como destaca reportagem do Poder360. A pedido do site, o Impa atualizou a projeção de gastos do Brasil no estudo publicado em 22 de junho.

O valor antigo do Fundo Eleitoral já colocava o Brasil como líder no gasto público entre os países pesquisados. O novo valor amplia a distância para os outros países. O Brasil teria 2,5 vezes o gasto do 2º colocado no ranking, o México (US$ 307,08 milhões por ano). Em relação aos países da América do Sul, a distância é ainda maior. O Chile gasta US$ 23,27 milhões; a Argentina, US$ 12,52 milhões.

O Fundo Eleitoral brasileiro é o principal mecanismo de financiamento dos candidatos. O financiamento de campanhas eleitorais por parte de empresas foi vetado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em 2015.

Fonte | Bahianoticias