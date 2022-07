Brasil é o país que mais usa o Twitter em postagens sobre futebol no mundo

O futebol é uma das grandes paixões dos brasileiros e, em 2021, foi o terceiro assunto mais comentado no Twitter, somando mais de 321 milhões de tweets. Desta forma, o Brasil foi o país que mais falou sobre o assunto em todo o mundo.

“O Brasil foi o país que mais Tweetou sobre futebol no ano passado e não é a toa que só neste primeiro semestre de 2022 já foram mais de 71 milhões de Tweets sobre o esporte, tudo isso antes do evento mais esperado do futebol mundial”, comenta Camilla Guimarães, líder da área de pesquisa do Twitter Brasil.

Antes do início da Copa do Mundo do Catar, o Twitter realizou um levantamento, em parceria com a GWI, sobre os fãs de futebol no serviço: 93% das pessoas no Twitter dizem que são fãs do Mundial de futebol.

Ainda de acordo com o levantamento, 53% dos interessados pela Copa do Mundo pretendem acompanhar todos os jogos do torneio – número 23% maior do que nas outras plataformas.

“É uma experiência imersiva acompanhar as partidas pelo Twitter. Deixamos de ser só espectadores, para comentar, vibrar e brincar com outros milhões de torcedores que aguardam há quatro anos por esse momento”, explica Camilla.

Em 2018, ano da última edição da Copa, o Brasil foi o país que mais Tweetou sobre o evento no mundo e, entre os temas que as pessoas mais falaram, estavam os grandes momentos históricos, as opiniões sobre jogadores e clubes, o orgulho por suas nações e os memes.

O levantamento foi realizado pelo Twitter, em parceria com a GWI, com mais de 6 mil pessoas em 6 diferentes mercados, incluindo o Brasil, entre março e abril de 2022.