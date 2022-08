Brasil é um dos países que mais compraram ingressos para a Copa, diz Fifa

Faltando menos de 100 dias para o início da Copa do Mundo de 2022, no Catar, a Fifa comunicou nesta quinta-feira (18/8) que já vendeu mais de 2,45 milhões de ingressos até o momento.

A entidade máxima do futebol revelou que Catar, Estados Unidos, Inglaterra, Arábia Saudita, México, Emirados Árabes Unidos, França, Argentina, Brasil e Alemanha foram os países com o maior número de torcedores que adquiriram as entradas.

Ainda segundo o comunicado da Fifa, os confrontos do Mundial que tiveram mais vendas de ingressos foram entre Camarões vs Brasil, Brasil vs Sérvia, Portugal vs Uruguai, Costa Rica vs Alemanha e Austrália vs Dinamarca.

Na etapa mais recente de vendas de ingressos, que foi entre os dias 5 de julho e 16 de agosto, mais de 520 mil bilhetes foram comercializados no site oficial da Fifa.

Mais ingressos

Uma fase final de venda de ingressos, que será chamada de “último minuto”, deverá acontecer nos próximos meses. A data de início do processo será revelada em setembro pela entidade.

O duelo inaugural do Mundial de 2022 ocorrerá em 20 de novembro, entre as seleções do Catar e do Equador. A partida está prevista para começar a partir das 13h (Brasília), no estádio Al Bayt.