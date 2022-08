Brasil encara Gana e Tunísia nos últimos amistosos antes da Copa do Mundo

Conforme divulgado pela CBF na manhã desta sexta-feira, o Brasil vai encarar as seleções de Gana e Tunísia nos dias 23 e 27 de setembro. Os amistosos serão os últimos da equipe antes da Copa do Mundo.

As cidades e os horários das partidas ainda não foram anunciados. Por outro lado, a CBF confirmou que ambos os duelos ocorrerão em solo europeu.

A convocação será divulgada pelo técnico Tite no dia 9 de setembro, às 11 horas (de Brasília). Vale lembrar que no mês de agosto, a comissão técnica do Brasil está rodando o mundo para acompanhar in loco jogadores no radar.

Gana e Tunísia também estarão no Catar. No Grupo H, a seleção de Gana enfrentará Portugal, Uruguai e Coreia do Sul. A Tunísia, por sua vez, está no Grupo D ao lado de França, Dinamarca e Austrália.

A Copa do Mundo no Catar começará no dia 20 de novembro, com a final ocorrendo no dia 18 de dezembro.