Brasil enfrenta a República Dominicana nas quartas da AmeriCup

Está definido o adversário do Brasil nas quartas de final da AmeriCup, a Copa América de basquete masculino, que é disputada na Arena Geraldão, em Recife. O próximo desafio da equipe comandada pelo técnico Gustavo de Conti será a República Dominicana, que no último compromisso pela fase de grupos perdeu de 90 a 78 da Argentina.

Argentina 🇦🇷 se hizo fuerte ante República Dominicana 🇩🇴 y cerró el Grupo B cómo líder e invicto 👏💪@gabrieldeck14 🔥 pic.twitter.com/NVHnZJDBZF — FIBA AmeriCup (@AmeriCup) September 7, 2022

A seleção brasileira chega em ótimo momento à fase eliminatória, com 100% de aproveitamento após derrotar o Uruguai por 76 a 66 na última segunda-feira (5).

Segundo o ala Léo Meindl, uma vantagem do Brasil na competição é contar com o apoio da torcida, como foi o caso diante dos uruguaios: “O apoio da torcida veio forte e temos certeza de que vamos fazer melhor no próximo. Vai servir como motivação, pois sabemos que entrar já classificado traz certa tranquilidade”.

Brasil e República Dominicana medem forças na próxima quinta-feira (8), a partir das 20h10 (horário de Brasília), no Geraldão.