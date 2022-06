Brasil garante sua melhor campanha em mundiais de natação paralímpica

Faltando dois dias para o final do Mundial de natação paralímpica, que é disputado no Complexo de Piscinas Olímpicas de Funchal, na Ilha da Madeira (Portugal), o Brasil já garantiu a melhor campanha do país na história da competição.

O feito foi alcançado após a delegação brasileira somar nesta quinta-feira (16) outras cinco medalhas (quatro ouros e um bronze), chegando ao total de 41 no decorrer de toda a competição (15 ouros, oito pratas e 18 bronzes).

Será que eu posso chamar um dia com 4️⃣🥇 e 1️⃣ 🥉de sucesso!? 🤩 E se uma dessas ainda for RECORDE MUNDIAL? Acho que tá liberado comemorar! 😱 Parabéns, Gabriel Bandeira, Carol Santiago, Gabriel Cristiano, Cecília Araújo_ e Lidia Cruz (segue o 🧵)!#Madeira20222 pic.twitter.com/UNCw8aQlfq — Comitê Paralímpico Brasileiro (@cpboficial) June 16, 2022

Dois destaques do Brasil nesta quinta foram a pernambucana Maria Carolina Santiago, que ficou com o ouro nos 100 metros livre da classe S12 (deficiência visual), o quinto dela na competição, e Gabriel Bandeira, que venceu e bateu o recorde mundial nos 200 metros medley (SM14).

“Consegui encaixar a prova do jeito que eu queria, e foi melhor ainda, porque veio o recorde mundial. Fiz um esforço muito grande para atingir este recorde, quando eu cheguei até minha cabeça estava doendo”, declarou o atleta, que concluiu a prova em 2min7s51.