Brasil goleia Argentina na estreia da Copa América Feminina

Na estreia da equipe na Copa América Feminina, a Seleção Brasileira teve clássico com a Argentina na noite deste sábado, no Estádio Centenário de Armenia, na Colômbia, e goleou por 4 a 0. Adriana (duas vezes), Bia Zaneratto e Debinha fizeram os gols brasileiros.

Assim, com a vitória e pelo saldo, a equipe treinada por Pia Sundhage assumiu a liderança do Grupo B da competição, com três pontos. As argentinas, por sua vez, ainda não pontuaram e são as lanternas da chave.

O próximo compromisso do Brasil no torneio será contra o Uruguai, às 18 horas (de Brasília) de terça-feira. No mesmo dia, a Argentina volta a campo e enfrenta o Peru, a partir das 21 horas.

O jogo – Maior campeã da história da Copa América com sete títulos, a Seleção Brasileira não sentiu a pressão da estreia e começou o jogo com tudo. Logo aos 14 minutos, Bia Zaneratto levou perigo ao gol argentino após boa jogada pela direita.

Na altura do minuto 27, o domínio brasileiro culminou no primeiro gol da partida. Bia Zaneratto, atacante do Palmeiras, fez jogada pelo meio e acionou Tamires dentro da área, na esquerda. A jogadora do Corinthians rolou para Adriana, sua companheira de clube, abrir o placar.

Sete minutos depois, Bia Zaneratto foi derrubada dentro da área e a árbitra marcou pênalti. Na cobrança, a camisa 16 bateu com categoria no canto direito e ampliou a vantagem canarinho.

A única grande chance da Argentina aconteceu aos 37 minutos do primeiro tempo. Nuñez conduziu no campo de ataque e finalizou de fora da área. A bola explodiu no travessão e saiu.

Na volta do intervalo, aos 11 minutos, mais um gol construído pelas atletas dos rivais de São Paulo. Bia Zaneratto encontrou Adriana infiltrando e deu belo passe, a camisa 11 driblou a goleira e finalizou para o fundo da rede, ampliando o marcador.

Já na reta, aos 41 minutos, o dmínio do futebol paulista no jogo teve um fim. Duda Sampaio, do Internacional, achou lindo passe para Debinha, que driblou a goleira e fez o quarto do Brasil.