Brasil inicia preparação para Copa em amistoso contra Coreia do Sul

O Brasil inicia nesta quinta-feira a preparação para a Copa do Mundo de 2022, no Catar. A equipe comandada pelo técnico Tite enfrenta a Coreia do Sul em amistoso, nesta quinta-feira, às 8h (de Brasília), em Seul.

A Seleção Brasileira pode ter o importante desfalque de Neymar para o confronto. O craque do Paris Saint-Germain deixou o treino desta quarta com dores no pé direito. Vinicius Júnior e Philippe Coutinho são opções para repor o astro. O zagueiro Gabriel Magalhães não participou dos últimos treinos por conta de dores na parte posterior da coxa esquerda e também deve ser ausência.

Já o goleiro Éderson teve lesão diagnosticada na coxa esquerda e está cortado desse amistoso e contra o Japão, em Tóquio.

Este será o primeiro amistoso da Seleção Brasileira desde o término das Eliminatórias Sul-Americanas. Agora, o foco de Tite e a comissão técnica é a Copa do Mundo. O Brasil está no grupo G, ao lado de Camarões, Sérvia e Suíça.

A Coreia do Sul também participará da Copa e esta no grupo H com Portugal, Gana e Uruguai. O grande craque da equipe é o atacante Son e o técnico do time é Paulo Bento, que teve passagem pelo Cruzeiro em 2016.

BRASIL x COREIA DO SUL

Local: Estádio da Copa do Mundo de Seul

Data: 01 de junho de 2022, quinta-feira

Horário: 08h (de Brasília)

Árbitro: Ryuji Sato-JAP

Assistentes: Hiroshi Yamauchi-JAP e Jun Mihara-JAP

BRASIL

Weverton, Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Sandro; Casemiro, Fred e Philippe Coutinho (Vini Júnior ou Neymar); Raphinha, Richarlison e Lucas Paquetá

Técnico: Tite

COREIA DO SUL

Hyeon-woo Jo; Tae-hwan Kim, Min-jae Kim, Young-Gwon, Jin-su Kim; Woo-Young Jung, Hee-Chan, Jeong Wooyeong, Son; Ui-Jo Hwang e Cho Guesung.

Técnico: Paulo Bento