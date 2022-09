Brasil jogará amistoso preparatório para a Copa contra a Tunísia em Paris

Brasil e Tunísia, futuro adversário da França na Copa do Mundo do Catar 2022, disputarão um amistoso preparatório no Parque dos Príncipes, em Paris, no dia 27 de setembro, anunciou nesta sexta-feira o Paris Saint-Germain.

A Tunísia jogará contra a França no dia 30 de novembro em sua terceira partida da fase de grupos do Mundial. A chave tem também Austrália e Dinamarca.

A Seleção Brasileira, liderada pelos jogadores do PSG Neymar e Marquinhos, jogou pela última vez no Parque dos Príncipes no dia 27 de junho de 1998, nas oitavas de final da Copa do Mundo daquele ano, derrotando o Chile por 4 a 1, com dois gols de Cesar Sampaio e Ronaldo.

A equipe treinada por Tite jogará outro amistoso preparatório na França, em 23 de setembro no estádio Oceane de Le Havre contra Gana, seleção que também disputará a Copa.

A seleção pentacampeã do mundo jogará no grupo G do Mundial do Catar, enfrentando Sérvia, Suíça e Camarões.