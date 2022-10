Apesar da leve queda no número, o Brasil possui mais de 930 estabelecimentos que produzem cachaça. Esse é o total registrado no fim de 2021: dezenove a menos que 2020. Os dados são do recém-divulgado Anuário da Cachaça, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que registrou, no ano passado, 98 novas cachaçarias, mas outras 117 cancelaram o registro, um saldo negativo de dezenove fábricas de cachaça.

Para o diretor do IBRAC, Instituto Brasileiro da Cachaça, Carlos Lima, mesmo com essa redução, os resultados são animadores para o setor, que registra quase 5 mil tipos de cachaças diferentes.

O anuário da cachaça aponta que 600 cidades do país têm, pelo menos uma cachaçaria. A maior quantidade está em Salinas, Minas Gerais, com 16 estabelecimentos produtores de cachaça. Entre os quase 5 mil tipos de cachaças, existem diferenças que podem estar nos ingredientes, no tempo de armazenamento, no tipo da madeira para envelhecimento

A maior parte dos estabelecimentos desse tipo está na região Sudeste, que soma mais de 66% de todas as cachaçarias do Brasil: o ranking de unidades da federação é liderado por Minas Gerais, que concentra quase 40% de todo o país. Esse número é mais que o dobro de estabelecimentos do tipo no estado de São Paulo segundo do ranking.

Lembrando que, para produzir e comercializar cachaça, no Brasil, é preciso fazer o registro, junto ao MAPA – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Caso contrário, é ilegal e constitui infração. Por isso, os consumidores devem ficar de olho na hora de comprar o produto: devem ter o registro do MAPA, no rótulo.

