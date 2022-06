Brasil: produção de petróleo chega a quase 3 milhões de barris diários

O Brasil produziu em abril quase 3 milhões de barris diários de petróleo, o equivalente a um aumento de 0,6% na comparação com o mês anterior. Em relação a abril de 2021, houve expansão de 0,8%. Foram produzidos ainda 137 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia, 1,8% a mais que em março e 4,1% na comparação com abril do ano anterior. No total, foram produzidos 3,860 milhões de barris de óleo equivalente por dia.

Os dados foram divulgados nesta sexta-feira no Boletim Mensal da Produção de Petróleo e Gás Natural da ANP.

A produção na região do pré-sal registrou, no mês em análise, o volume de quase 3 milhões de barris de óleo equivalente por dia, entre petróleo e gás natural, o que correspondeu a mais de 75% da produção nacional. Com esse desempenho, a Agência Nacional de Petróleo avalia que houve aumento de 1,2% no confronto com março e de 5,4% na comparação anual. A produção teve origem em 129 poços.

O levantamento revelou ainda que, em abril, o aproveitamento de gás natural alcançou 98%. E ainda: os campos marítimos produziram 97,3% do petróleo e 86,5% do gás natural. Já os campos operados pela Petrobras foram responsáveis por 94,4% do petróleo e do gás natural produzidos no Brasil.

O boletim da ANP revela que a produção nacional em abril foi procedente de 275 áreas concedidas, cinco de cessão onerosa e seis de partilha, operadas por 42 empresas. Dessas áreas, 62 são marítimas e 224 terrestres.

