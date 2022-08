Brasil receberá taça da Copa do Mundo; confira as datas

A segunda e última etapa do Tour da Taça da Copa do Mundo da Fifa começou nesta quarta-feira (24/8) em Seul, na República da Coreia, após um evento na sede da Fifa em Zurique com a presença do campeão da Copa do Mundo de 2002, Gilberto Silva. Nesta parte do tour, a taça da Copa visitará, de maneira inedita, os 32 países classificados para o torneio.

No total, a edição de 2022 do tour da taça da Copa do Mundo passará por 51 países e territórios, aproximando a Federação Internacional de Futebol Associado (Fifa) de atingir a meta do trófeu visitar as 211 federações-membro até 2030.

Segundo Colim Smith, diretor de operações da Copa do Mundo: “A primeira parte do Tour do Troféu da Copa do Mundo da Fifa foi um sucesso retumbante, atraindo públicos de todas as esferas da vida graças à magia da maior festa de futebol do planeta”.

“O impulso do tour da taça continuará crescendo à medida que visitamos todas as nações qualificadas para a Copa do Mundo da Fifa pela primeira vez, onde fãs de todas as idades poderão sentir o gostinho da emoção que está por vir. Confiamos que você se juntará a nós no Catar ainda este ano para experimentar a celebração do futebol em toda a sua essência”, concluiu o diretor.

Brasil

Por estar entre as 32 seleções que disputarão o Mundial em novembro, no Catar, o Brasil será um dos cinco países do continente sul-americano a receber a taça da Copa do Mundo nesta segunda etapa do Tour.

O tão sonhado troféu estará em solo brasileiro entre os dias 21 e 23 de outubro e poderá ser visto em São Paulo ou no Rio de Janeiro.

Após sair do Brasil, o Tour da taça ainda passará por outros países da América, como a Argentina, o Uruguai, o Equador, a Costa Rica, os Estados Unidos e o Canadá.

O destino final do objeto mais cobiçado do mundo da bola é o Catar, onde o troféu chegará entre os dias 13 e 14 de novembro, para a abertura oficial da Copa do Mundo no dia 20.

Primeira parte do Tour

A primeira parte do Tour da taça da Copa do Mundo da Fifa de 2022 teve início no dia 12 de maio, em um evento em Dubai que contou com a presença de ex-jogadores importantes do futebol mundial, como o brasileiro Kaká e o espanhol Iker Casillas.

Confira a programação completa