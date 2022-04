Brasil retoma liderança do ranking da Fifa antes da Copa

O Brasil deverá chegar na Copa do Mundo como a líder do ranking de seleções de futebol. Nesta quinta-feira, 31, a Fifa atualizou a pontuação da classificação, com o Brasil assumindo a dianteira pela primeira vez desde agosto de 2017. Para isso, ultrapassou a Bélgica, que liderava anteriormente. O ranking serviu para definir os cabeças de chave nos grupos da Copa do Mundo. Além do Catar, equipe do país-sede e que estará no Grupo A, os outros sete melhores colocados estarão no pote 1 no sorteio do mundial que acontece na próxima sexta-feira, 1º, às 13h (horário de Brasília). A Itália, sexta colocada do ranking, seria cabeça de chave, mas ficou de fora da Copa do Mundo ao cair na repescagem das eliminatórias europeias. Com isso, Portugal, oitavo colocado, ficou com vaga no pote. Entre as 20 seleções melhores ranqueadas, Suécia e Colômbia também ficam de fora da Copa. As posições do ranking atualizado orientam a divisão dos potes para o sorteio desta sexta-feira. País anfitrião, o Catar é cabeça de chave e vai para o Grupo A. Holanda, décima colocada na lista da Fifa, e Alemanha, a 12º, estão, portanto, no pote 2. Isso quer dizer que uma delas pode ser adversária do Brasil na fase de grupos.Para retomar a liderança, o Brasil se classificou para a Copa do Mundo com a melhor campanha da histórias das Eliminatóias Sul-Americanas. A seleção, que ainda tem um jogo por fazer, fez 45 pontos, com 14 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota. Também sofreu apenas 5 gols em 17 partidas.