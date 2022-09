Brasil se classifica para a semifinal da Americup de basquete

O Brasil se garantiu nas semifinais da AmeriCup, a Copa América de basquete masculino, ao derrotar a seleção da República Dominicana por 80 a 68 pelas quartas de final da competição, na noite desta quinta-feira (8) na Arena Geraldão, em Recife.

Apostando muito no jogo dentro do garrafão, a equipe comandada pelo técnico Gustavo de Conti teve o pivô Cristiano Felício como cestinha, com 16 pontos.

Na próxima etapa da competição, a seleção brasileira medirá forças com o Canadá no sábado (10). Em uma possível final, o Brasil enfrentará quem vencer entre Estados Unidos e Argentina.