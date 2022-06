Brasil supera a Eslovênia e vence mais uma na Arena BRB Nilson Nelson

A Seleção Brasileira de Vôlei masculino voltou à Arena BRB Nilson Nelson nesta quinta-feira (9/6) e venceu mais uma na Liga das Nações, batendo a Eslovênia por 3 sets a 1.

Agora são duas vitórias da Seleção em Brasília. Na quarta-feira (8/6), os brasileiros venceram a Austrália por 3 sets a 0. O Brasil ainda tem dois compromissos na capital federal pela competição internacional: enfrenta os Estados Unidos no sábado (11/6) às 15h e fecha a série de quatro jogos no DF contra os russos no domingo (12/6) às 10h.



Brasil enfrenta a Eslovênia em Brasília Brasil vence a Eslovênia na Arena BRB Nilson Nelson

Igo Estrela/Metrópoles

Superioridade

O Brasil começou a desenhar a vitória ainda no primeiro set. Mas apesar de iniciar bem a partida, a Seleção Brasileira teve trabalho no restante do período inicial, vencendo por 25 a 21.

No segundo set, os eslovenos esboçaram uma reação. Os visitantes se aproveitaram de erros do time de Dal Zotto e devolveram o placar do primeiro set. Mas o Brasil colocou os nervos no lugar e voltou à vantagem na partida, fechando o terceiro set em 25 a 20.

E no quarto set o Brasil mostrou sua força e não deu chances para os eslovenos. A Seleção Brasileira entrou na onda do apoio da torcida na Arena BRB Nilson Nelson e fechou o jogo em 3 sets a 1, vencendo por 25 a 16.

