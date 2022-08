Brasil supera Japão e se classifica às oitavas do Mundial de Vôlei

O Brasil se classificou antecipadamente às oitavas de final do Mundial de Vôlei masculino ao derrotar a seleção do Japão neste domingo (28), por 3 sets a 0 (25/21, 25/18 e 25/16) , na Arena Stozice, em Ljubliana, capital da Eslovênia. Diferentemente da estreia tensa na última sexta (26) – o país venceu Cuba de virada por 3 sets a 2 – na manhã de hoje (28) o time comandado pelo técnico Renan Dal Zotto demonstrou em quadra determinação para buscar o tetracampeonato mundial.

Oitavas, aí vamos nós! 🤩 A #seleçãomasculina derrotou o Japão por 3 a 0 (25/21, 25/18 e 25/16), em Liubliana, e avançou de fase no Mundial. #Leal foi o maior pontuador do jogo: 17 acertos. Na terça-feira, o time encara o Catar, às 6h (de Brasília), no encerramento da 1ª fase. pic.twitter.com/MdZfCKmIuo — CBV (@volei) August 28, 2022

“Sabíamos que seria um jogo tenso, pois o Japão vem crescendo a cada ano e exige muito dos adversários. Iniciamos com dificuldades com o saque deles, mas tivemos paciência e nos reorganizamos. Tivemos 40 bolas defendidas que geraram contra-ataques, enquanto os japoneses tiveram 30. Este é um dado importante, pois mostra como nosso sistema de bloqueio e defesa funcionou bem hoje. Ficamos felizes pela classificação antecipada e pela evolução do time”, analisou Dal Zotto após o confronto, em depoimento à Confederação Brasileira de Vôlei (CBV).

Com a segunda vitória seguida, a seleção lidera o Grupo B, com cinco pontos, um a mais que Cuba, segunda colocada. Já classificados às oitavas, os brasileiros voltam a competir na terça-feira (28), às 6h (horário de Brasília), em confronto contra o Catar, último jogo da fase da primeira fase.

Neste domingo (28), o maior pontuador em quadra foi o ponteiro Leal, que anotou 17 pontos (13 de ataque, dois de bloqueio e dois de saque). Assim como na esteia, a experiência do oposto Wallace também fez a diferença na partida: somou sozinho 13 acertos (11 no ataque e dois no bloqueio).