Brasil vence Bulgária e encerra etapa da Liga das Nações em 6º lugar

A seleção brasileira masculina de vôlei venceu a anfitriã Bulgária na Liga das Nações, com pressão total da torcida da casa, na lotada Arena Armeec, na capital Sófia. Atual campeã, a equipe comandada pelo técnico Renan Dal Zotto ganhou por 3 sets a 0 (parciais de 25/21, 25/19 e 25/22) o último duelo da segunda etapa do torneio.

Foi a terceira vitória seguida da equipe, sexta colocada, com 15 pontos: foram cinco triunfos e três derrotas. A França lidera a tabela com 21 pontos, mesmo total da Polônia, segunda colocada pelos critérios de desempate. O Brasil volta à quadra no próximo dia 6 de julho, contra a Alemanha, na terceira e última etapa classificatória, na cidade de Osaka (Japão). A competição reúne 16 seleções nacionais. Apenas as oito primeiras colocadas avançarão à decisão do título na cidade de Bologna (Itália).

O maior pontuador da partida de hoje (26) foi o ponteiro Leal, que anotou 12 pontos (11 de ataque e um de saque). Também se destacaram em quadra o ponteiro Lucarelli e o central Isac, com 11 pontos cada um.

“O nosso time está crescendo a cada dia, estamos muito felizes. E fico contente de saber que eu e Lucarelli estamos voltando bem. Eu ainda não estou 100%, mas pude contribuir bastante com o time hoje. Pouco a pouco vamos melhorando”.

Terceira etapa da Liga das Nações

Osaka – Japão

06/07 – Brasil x Alemanha, às 3h40

07/07 – Brasil x Canadá, às 6h

08/07 – Brasil x França, às 3h40

10/07 – Brasil x Japão, às 7h10