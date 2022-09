Brasil x Tunísia: onde assistir, horário e escalações

A Seleção Brasileira faz nesta terça-feira (27/9), o último teste antes da Copa do Mundo no Catar, em novembro. O time do técnico Tite enfrenta a Tunísia, às 15h30, em Paris.

Tite deve promover mudanças na equipe que bateu Gana por 3 x 0 na sexta-feira (23/9). Weverton, Danilo e Fred devem pintar no time titular.

A Tunísia também faz seu último teste antes do Mundial. A seleção está no grupo D, ao lado de França, Dinamarca e Austrália. Veja as informações da partida:

Ficha técnica

Escalações (prováveis):

Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Telles; Casemiro, Fred, Lucas Paquetá; Neymar, Raphinha e Richarlison. Técnico: Tite

Tunísia: Ben Said; Mathlouthi, Bilel Ifa, Talbi e Maâloul; Skhiri, Ferjani Sassi, Laïdouni; Khaoui, Khenissi e Khazri. Técnico: Jalel Kadri

Data: terça-feira (27/9)

Horário: 15h30 (horário de Brasília)

Local: Parque dos Príncipes, em Paris

Transmissão: TV Globo e SporTV

