Brasileira assume negócio de Raiola, agente de astros do futebol

A advogada paulista Rafaela Pimenta será a sucessora de Mino Raiola em uma das empresas do italiano. Agente de jogadores importantes do futebol mundial, como Ibrahimovic, Pogba, Haaland e Verratti, ele morreu no último sábado (30), aos 54 anos.

A brasileira é ex-professora de Direito Internacional, da Universidade de São Paulo (USP), e tem negócios com Raiola há 18 anos. Fluente em oito idiomas, ela mora em Mônaco, onde funciona o escritório da companhia, e faz poucas aparições públicas.

Segundo o jornalista Raphael Zarko, do ge, Rafaela comandará a empresa One Sarl. Nos últimos anos, a advogada cuidou de diversos atletas do agente – como Pogba que, inclusive, aprendeu algumas palavras em português por influência da empresária.

Com a morte de Raiola, Rafaela assumirá as principais negociações do grupo no mercado da bola europeu, ao lado de Vincenzo Raiola, primo de Mino. Isso inclui os futuros de Haaland, que deve deixar o Borussia Dortmund – e pode estar a caminho do Manchester City – e de Pogba, que não vai renovar com o United e interessa ao PSG.

De acordo com Bruno Andrade, colunista do Uol, Vincenzo deve cuidar, principalmente, dos jogadores italianos e/ou que atuam no futebol da Itália, já que tem boa relação com os dirigentes no país. Já Rafaela ficará com a parte mais operacional dos negócios, como questões jurídicas e burocráticas.

Raiola estava internado em condições críticas há algumas semanas, e tratava de um grave problema de saúde desde o início do ano. A causa da morte, porém, não foi divulgada. A imprensa italiana diz que o empresário sofreu com uma doença pulmonar.

Além de Ibrahimovic, Pogba, Haaland e Verratti, o italiano tinha como clientes o atacante Balotelli, o zagueiro De Ligt e o goleiro Donnarumma, entre outras estrelas.