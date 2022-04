Brasileiro: Athletico-PR supera Flamengo com gol do uruguaio Terans

Graças a um gol em cobrança de pênalti do uruguaio David Terans, o Athletico-PR derrotou o Flamengo por 1 a 0, neste sábado (23) na Arena da Baixada, em partida da 3ª rodada do Campeonato Brasileiro.

🌪️ TRÊS PONTOS NO CALDEIRÃO!!! #Athletico #CAPxFLA pic.twitter.com/20iaoI72R8 — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) April 23, 2022

Após este resultado, o Rubro-Negro perdeu a oportunidade de assumir a liderança da competição, ficando na quarta posição com cinco pontos. Já o Furacão chegou ao primeiro triunfo no Brasileiro, alcançando na 15ª posição com três pontos.

Flamengo e Athletico-PR fizeram um jogo muito movimentado em Curitiba, mas a equipe carioca pareceu sentir um pouco as inúmeras mudanças que o técnico português Paulo Sousa fez para a partida deste sábado. Com isto, o Furacão foi melhor coletivamente e acabou alcançando o gol da vitória aos 31 minutos do primeiro tempo, quando Terans cobrou pênalti com categoria para superar Hugo.

Agora as duas equipes voltam as atenções para a Copa Libertadores, onde o Athletico-PR enfrenta o Libertad (Paraguai) na terça-feira (26) e o Flamengo visita o Universidad Católica (Chile) dois dias depois.