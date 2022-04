Brasileiro: Botafogo e Corinthians se enfrentam em momentos opostos

O Botafogo recebe o Corinthians, a partir das 16h (horário de Brasília) deste domingo (10) no estádio Nilton Santos, pela primeira rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. E o confronto, que terá transmissão da Rádio Nacional, será um encontro de equipes que vivem realidades opostas.

O Alvinegro retorna à Série A do Brasileiro em meio à euforia da torcida com os investimentos feitos pelo norte-americano John Textor. O empresário, que pode ser considerado uma espécie de mecenas da equipe carioca, tem agido de forma ativa para fortalecer o departamento de futebol do Botafogo.

Alguns dos “presentes” de Textor ao torcedor Alvinegro já estarão em campo neste domingo, como o lateral Saravia, o zagueiro Philipe Sampaio, os meio-campistas Luís Oyama, Patrick de Paula e Lucas Piazon e o atacante Victor Sá.

Assim, uma possível escalação do Botafogo para o confronto é: Gatito Fernández; Saravia, Kanu, Philipe Sampaio e Hugo; Oyama, Patrick de Paula, Chay e Lucas Piazon; Victor Sá e Erison.

Quem a torcida terá que esperar um pouco mais para ver estreando de forma oficial é o técnico Luís Castro. O português não conseguiu tirar o visto de trabalho a tempo de ser registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Assim, a equipe será comandada pelo preparador físico Betinho.

Se o Botafogo vive um momento de lua de mel com a torcida, o Corinthians vive um momento de grande tensão. O elenco do Timão tem sido questionado pela torcida por causa do fraco desempenho, que culminou na eliminação nas semifinais do Campeonato Paulista e na estreia na Copa Libertadores com derrota.

É neste clima que o técnico Vítor Pereira comandará pela primeira vez o Corinthians em uma partida do Brasileirão. E o português chega ao confronto com desfalques importantes, como o lateral Fagner, que tem que cumprir suspensão de duas partidas, e o zagueiro Robson Bambu, com lesão na coxa direita.

Desta forma, uma possível escalação do Timão é: Cássio; João Victor, Gil e Raúl Gustavo; Du Queiroz, Paulinho, Cantillo, Renato Augusto; Willian, Adson e Róger Guedes.

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite Botafogo e Corinthians com a narração de André Marques, comentários de Rodrigo Campos, reportagem de Mauricio Costa e plantão de Luiz Ferreira. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui: