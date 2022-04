Brasileiro casado com oito esposas busca por mais duas: ‘a próxima será uma gordinha’

O empresário e influenciador Arthur O Urso, de 35 anos, tem ganhado destaque na mídia local internacional ao compartilhar seu estilo de vida “amor livre”. O motivo é que além de manter um casamento com 8 mulheres, o brasileiro planeja chegar ao número de 10 companheiras e ter um filho com cada uma delas.

Em entrevista ao O POVO, o venezuelano com naturalidade no Brasil falou sobre o seu relacionamento poligâmico, afirmando ser um apoiador do conceito de amor livre. Arthur casou-se primeiro com Luana Kazaki em 2016, com quem já mantinha um relacionamento aberto, e juntos decidiram agregar mais pessoas a união.

“A gente achou essa ideia muito legal, até então por ter experiências sexuais com uma ou mais pessoas, que já era bom, imagina conviver com todas elas. Foi a partir daí que nasceu o objetivo de ter 10 esposas”, explicou o modelo.

Ele releva que sua maior sorte foi o fato de todas as suas esposas serem bissexuais, o que faz com que além dele, elas também se relacionem entre si. No entanto, Arthur não descarta a presença de outros parceiros: “É muito raro, por mais que o meu maior fetiche é ver elas com outros homens. Mas estamos nos curtindo muito ultimamente”.

Sobre a cerimônia que repercutiu em portais internacionais, com até então 9 esposas, ele esclarece: “Tivemos uma cerimônia em uma Igreja, com um padre, mas de fato não foi oficialmente legalizada. Vivemos como casados mesmo sabendo que é proibido a poligamia no Brasil. Não iremos deixar o nosso estilo de vida”.

Exposição nas Redes Sociais

A ideia de expor a dinâmica e rotina da casa foi dos próprios seguidores de Arthur. Atualmente, vivendo entre São Paulo e João Pessoa, o modelo notou a curiosidade de seu público em saber mais sobre a intimidade da relação que ia além das publicações no Instagram. Foi quando ele percebeu que era o momento de criar uma conta em uma plataforma de conteúdo adulto, o OnlyFans.

“Nós usamos nossas redes sociais para demonstrar o nosso dia a dia e o que de fato acontece em um relacionamento aberto. A gente mostra os dois lados da moeda. Não é só amor, também tem discussão. É como um relacionamento normal, só que multiplicado”, disse Arthur ao O POVO.