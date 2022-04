Brasileiro: Cuiabá derrota Fortaleza pela primeira rodada

O Cuiabá iniciou o Campeonato Brasileiro com uma vitória de 1 a 0, neste domingo (10) no estádio do Castelão. Com este resultado, o Dourado fica na 6ª posição da classificação com três pontos conquistados.

VITÓRIA NA ESTREIA!!! 🔰😁 O Cuiabá começou muito bem o @Brasileirao. Na tarde deste domingo, venceu o Fortaleza, na Arena Castelão, e somou os primeiros três pontos na tabela. O próximo desafio é pela @SudamericanaBR, na quarta, contra o Racing-ARG, na Argentina. ⚽ Everton pic.twitter.com/TnxAeqF5vc — Cuiabá Esporte Clube (@CuiabaEC) April 10, 2022

A vitória do Cuiabá foi garantida aos sete minutos do primeiro tempo, quando Everton aproveitou sobra de bola para bater de primeira e superar o goleiro Max Walef.

O Dourado volta a jogar pelo Brasileiro no próximo sábado (16), contra o Fluminense. Mas antes tem um compromisso diante do Racing (Argentina), pela Copa Sul-Americana, na quarta (13). Já o Fortaleza joga pela competição nacional contra o Internacional no domingo (17). Três dias antes o desafio é o Guaireña (Paraguai), na Sul-Americana.