Brasileiro feminino: Atlético-MG bate Bragantino por 2 a 0

O Atlético-MG superou o Bragantino por 2 a 0, na noite desta segunda-feira (6) no estádio Municipal Castor Cifuentes, em Nova Lima, Minas Gerais, na partida que encerrou a 11ª rodada da Série A1 (primeira divisão) do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino.

Com o resultado as Vingadoras subiram para a 9ª posição da classificação com 16 pontos. Já o Bragantino permanece na lanterna da competição com apenas dois pontos após este revés.

A vitória do Atlético-MG foi construída graças a gols de Soraya, com um chute no ângulo aos 26 minutos do primeiro tempo, e de Nathane Fabem, batendo por cobertura aos nove minutos da etapa final.

O próximo compromisso do Bragantino é diante do Grêmio no próximo sábado (11). Um dia depois o Alético-MG visita o Esmac.